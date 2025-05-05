Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi.

Görüşmemizde Gazze’de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya - Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik.



Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik.



Başkan Trump’ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım.



Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti.



İnşallah Dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİM

ABD Başkanı Donald Trump'tan da görüşmeye ilişkin açıklama geldi.



Trump, "Erdoğan ile çok iyi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İleri bir tarihte beni Türkiye'ye davet etti, yanı şekilde o da Washington'a gelecek." dedi.

Dört yıllık başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyleyen Trump, "Rusya-Ukrayna savaşından, Suriye ve Gazze ve daha fazlasına dair her şeyi konuştuk." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna barışıyla ilgili de konuştuklarını belirten Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki bu saçma ancak ölümcül savaşı derhal sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.