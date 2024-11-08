Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'tan eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'ncı Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Tarih bize dünyamızın genel manada her 100 yılda bir kabuk değiştirdiğini gösteriyor. Bugün artık yapay zekadan insansız sistemlerden robotik teknolojilerden bahsediyoruz. Tüm bu değişimler beraberinde üretim ilişkilerinin insani beklentilerinde farklılaşmasını getirmektedir.

Dijitalleşmenin konforunun yanı sıra insanın biricikliğini örselediğini çok net şekilde görüyoruz. Gerçekle sanalın, algı ile olgunun, yalan ile gerçeğin yer değiştirdiği dijital kültürün insanın bakış açısını alt üst ettiği bir dönemde yaşıyoruz.

YAPAY ZEKA VE KADIN



Yapay zeka teknolojileri ve algoritmaları mağdurları arasında ilk sırada kadınlar yer almaktadır. Birçok farklı mecrada kadınlar, yapay zekanın bu çirkin yüzüne çok sık muhattap olmaktadır. Kadınların eşit haklara erişebilmesinde yapay zekadan istifa edebiliriz.

Yapay zeka algoritmalarında ve veri tabanlarında dezavantajlı kesimleri gözeten temel prensiplerin belirlenmesine ihtiyaç duyuluyor. KADEM'in bu sürece öncelik etmesinde fayda vardır.



Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir. Daha fazla mağduriyet oluşmadan, sorunlar kronik hale gelmeden bu konuda evrensel bir deklarasyona imza atılması gerektiğine inanıyoruz.

"KADINLARIN DIŞLANDIĞI SİSTEM ADALETSİZLİK"

Kadınları dışlayan, adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığı hayrının dokunması mümkün değildir. Kadının toplumdan siyasetten dışlandığı sistem adaletsizlik.

22 yıl boyunca çok ciddi engellerle karşılaştık. Yasakçı zihniyetin her çeşidiyle muhattap olduk. Kadınların zaten sahip olmaları gereken haklara kavuşturma çabalarında muhalefeti hep karşımızda bulduk. Eğitim ve çalışma hayatından başta olmak üzere her alanda engelleri kaldırdık.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI ARTTI

2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2024 yılı itibarıyla yüzde 37,3'e çıktı. Amacımız 2028 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılım oranını yüzde 40'ın üzerine çıkarmaktır. Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği gidermeyi devletimizin asli görevi kabul ediyoruz. Hükümetin kadın politikalarında en hayırlı olanını hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun yanında güçlü kadın ve erkek, güçlü aile ve toplum, güçlü Türkiye ilkesi vardır.

"GAZZE'DE KADINLAR TARİH YAZIYOR"

Savaşlar en çok kadınları ve çocukları hedef alıyor. Gazze'de kadınlar tamam anlamıyla bir tarih yazıyor.

TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Değerli dostum Trump'tan eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz. Gazze ve Lübnan'daki katliamlara dikkat çektik. Sayın Başkan'ın savaşları sonlandırma noktasında elini taşın altına koyacağına yürekten inanıyor, bunu da samimiyetle temenni ediyoruz.