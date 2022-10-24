Cumhurbaşkanı Erdoğan: TTB Başkanı için harekete geçildi, gerekirse yasal düzenleme yapılacak (Kabine Toplantısı sona erdi)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

(Amasra'daki maden faciası) Ülkemizin bir daha böyle felaketlere maruz kalmaması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımların arasında bölgede madenciliğe özel bir meslek lisesi açmak da bulunuyor.

Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir.

Yaşanan kazayla ilgili her konu inceleniyor, araştırılıyor. Ortaya çıkacak sonuca göre gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

CUMHURİYETİN 100. YILI

Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük bir sevkle, heyecanla, coşkuyla hazırlanıyoruz.

Anadolu Toprakları üzerinde, son bin yılda kurduğumuz 3. Devletimiz olan cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, diplomatik alanlarda zirveye çıkartacak adımın adını ‘Türkiye Yüzyılı’ koyduk.

(Türkiye Yüzyılı) Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır.

Yarın, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, iş yeri ve arsa projesinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz.



Sınırlarımıza saldıran, şehirlerimizi kana ve ateşe bulamaya çalışan terör örgütlerine kadar nice tehditle mücadele ettik..

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını hazmedemeyen emperyalistlerin oyunlarıyla boğuştuk. Her alanda gücümüze güç kattık.

Engelleme çalışmalarının hepsinin üstesinden gelerek demokrasi ve kalkınma hedeflerimizi birer birer hayata geçirdik.

Vatan topraklarının her karışında hakim kıldığımız huzurun engellenmesine asla rıza göstermeyeceğiz.

SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI

İhtiyaçlar değiştikçe sosyal yardım programlarımızın içeriğini geliştirerek insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde, ailenin tamamını koruyacak çalışmalara ağırlık veriyoruz.

Aileye yönelik hizmetlerimizi genişletme amacı taşıyan yeni bir adımın müjdesini paylaşmak istiyorum.

Halen faaliyette olan 330 olan Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya çıkarıyoruz.

TTB BAŞKANINA TEPKİ

Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin (Türk Tabipleri Birliği) gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız.

Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta, meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim.