Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyada örnek teşkil edecek proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.



Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki metal kuleler adeta oraya işgal etmişti görüntü kirliliği vardı. Bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun hasreti içerisinde olduk. Acaba Adalar'a mı kaldırsak yoksa burada farklı uygulama mı yapsak diye düşündük. Sonra dedik ki yapacağımız kulemize bunları yerleştiriririz.

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk. 100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması bu da bizim ayrıca başarımız oldu. Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispat-ı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz. Milyonlarca ağacı ülkemizin dört bir tarafına diktik. İstanbul 81 vilayetin adete bayrağının dalgalandığı bir şehirdir.''