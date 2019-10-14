Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Cumhurbaşkanı Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.