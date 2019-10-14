Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Cumhurbaşkanı Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonla görüştü
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.