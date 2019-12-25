Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşme için Tunus'ta bulunuyor.

Ziyarette Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.



PROGRAMDA GÖZÜKMÜYORDU



Tunus ziyareti Erdoğan'ın programında gözükmüyordu. Güvenlik gerekçesiyle ziyaret gerçekleşene kadar açıklama yapılmadı.