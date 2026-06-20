Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , TÜRGEV 'in kuruluşunun 30. yıl programına katıldı.



Erdoğan, yıllar içerisinde TÜRGEV'e gelen eleştirilere sert bir dille cevap verdi. Cumhurbaşkanı, "TÜRGEV bir mihenk taşıdır, bu açıdan hedef tahtasına koydular." ifadelerini kullandı.



Milli iradeye düşmanlık edenlerin hedeflerinde TÜRGEV'in olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağına düşürdüğü gençleri birer robota dönüştüren FETÖ TÜRGEV'e saldırdı. CHP eline geçen fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak için kullandı. Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir. Son 1,5 yılda ortaya saçılanların bunların gençlere nasıl baktıklarını göstermiştir. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine dönüştürdüğüne tanıklık ettik. Gençleri kimsenin ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının temelinde gençlerimizin geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır.



1996'da şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bizim de naçizane katkılarımızla vakıf kuruldu. Kadıköy ve Fatih'te iki yurt yapıldı. Kurulan vakfın 2012'de adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı oldu ve faaliyet alanı genişledi. TÜRGEV 30 yılda eşsiz bir başarı hikayesine imza attı. TÜRGEV'in kapıları bugüne kadar 47 bin 542 öğrencimize açılmıştır.



Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar yine bu odaklar tarafında genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Yapay zeka ve dijital teknolojiler yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Kendini hukuk ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri gizli güçle teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Bunun için akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz."