Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde ustalık aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen ''Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu''nda konuştu.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl turist sayısında dünyada dördüncü, turizm gelirinde ise sekizinci sıraya yükseldiğini söyleyen Erdoğan, ''Turizmde ustalık aşamasındayız" ifadesini kullandı.

''TURİST SAYISI VE TURİZM GELİRİ BAKIMINDAN ÜLKEMİZİN ZİRVE NOKTASINI YAŞIYORUZ''



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz. Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık aşamasındayız. Türkiye'nin 2021'de turist sayısında dünyada dördüncü, turizm gelirinde sekizinci sıraya yükselmesi bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğimizin habercisidir.

''BUGÜN DE BOŞ DURMUYORLAR''

Türkiye ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse eskiden beri oynanan oyun yeniden tedavüle sokuluyor. Ülkemizi yeniden vizyonsuz yönetim bataklığına sürüklemek isteyenler bugün de boş durmuyor. Amacımız, ülkemizi yeni baştan şekillenen küresel, siyasi ve ekonomik mimarinin merkezine yerleştirerek fırsatların elimizden kayıp gitmesine mani olmaktır.''