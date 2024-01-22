Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk astronot ile görüştü | Gezeravcı: Burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan İlk İnsanlı Uzay Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

Gezeravcı görüşmede, “Gayet iyiyim. Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum.” dedi. “Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda taşımanın gururunu yaşıyorum.” diyen Gezeravcı, “Kendimize olan özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız, bunun için size minnettarım sayın Cumhurbaşkanım.” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı’ya görevinin hangi aşamasında olduğunu sordu.



Gezeravcı şu yanıtı verdi:



“Öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak çok farklı bir deneyim. 8 ayı aşan süre eğitimin ardından, görevime planlı şekilde başladım. Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden, bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktarmaktı. Deney düzeneklerimizi Drogon kapsülünden istasyon içerisindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek ilk adımı tamamladım. Bunun ardından da planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Deneyleri tamamlayıp, ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım.”

"PİLOT OLARAK ÇIKTIĞIN İRTİFADAN ÇOK DAHA ÖTEYE GEÇTİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı’ya uzay yolculuğunun nasıl geçtiğine yönelik bir soru yöneltti. “Pilot olarak çıktığın irtifadan çok daha öteye geçtin.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eminim zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın.” ifadesini kullandı.



Gezeravcı, Erdoğan’a şu yanıtı verdi:



“Yolculuğun ilk kısmının amacı Dünya’nın yer çekimine maruz kaldığımız alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Bu kısım yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolculuğumuzun en riskli bölümü buydu. Ardından yaklaşık 200 kilometrelik yörüngede Dünya çevresinde tur atarak, hız ve irtifa ayarlamalarını gerçekleştirmeye başladık. Sonrasında istasyonun bulunduğu yörüngeye çıkıp kenetlenmeyi gerçekleştirdik.”

"ŞU ANA KADAR HİÇBİR PROBLEM YOK"

Erdoğan, Gezeravcı’ya uzaydaki ortamın vücudunu nasıl etkilediğini de sordu. Gezeravcı, vücudundaki belirgin değişiklikleri anlattı. “Burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar, vücudumun üst kısımlarına birikiyor.” diyen Gezeravcı, “Şu ana kadar bende hiçbir problem yok.” şeklinde konuştu.