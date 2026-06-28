Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum.”