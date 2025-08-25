Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.



Erdoğan, Ahlat'ın Türk milleti için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır." dedi.



"KARDEŞLİĞİMİZİ PERÇİNLEYECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların birlik içinde olduğunda büyük başarılara imza attığını belirterek, "Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele, tüm imkansızlıklara rağmen yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, kavlimizi tazeleyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törene katılan Bahçeli ile bir süre sohbet etti.

"TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ"



Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine ilişkin mesajlar vererek, "Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, tuzaklara düşmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



"SON DÜZLÜĞE VARMIŞ BULUNUYORUZ"



Terörsüz Türkiye hedefine değinen Erdoğan, "Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Muş Havalimanı'nda karşılayanlar arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN SELÇUKLU MEZARLIĞI ZİYARETİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli

AHLAT'TAKİ KONUTTA ZİYARET



Bu arada Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'yi Bitlis Ahlat'ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret ettiği öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü. Nisan 2023'te Bahçeli'nin talimatı ile yapımına başlanan, mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un yaptığı konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi 45 dakika sürdü.

Özel olarak bölgeden temin edilen Ahlat taşı kullanılarak, geleneksel kaba yonu taş işleme tekniği ile yapılan Devlet Bey Konağı'nın inşaatı 18 ay sürdü.

Mimar Hayri Bulut tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye edilen konağın maketi MHP Genel Merkezi'nde sergileniyor.