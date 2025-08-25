Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde son düzlüğe girildiğini belirterek "Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.
Erdoğan, Ahlat'ın Türk milleti için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır." dedi.
"KARDEŞLİĞİMİZİ PERÇİNLEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların birlik içinde olduğunda büyük başarılara imza attığını belirterek, "Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele, tüm imkansızlıklara rağmen yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, kavlimizi tazeleyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz." diye konuştu.
"TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ"
Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine ilişkin mesajlar vererek, "Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, tuzaklara düşmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"SON DÜZLÜĞE VARMIŞ BULUNUYORUZ"
Terörsüz Türkiye hedefine değinen Erdoğan, "Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız." dedi.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN SELÇUKLU MEZARLIĞI ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.
AHLAT'TAKİ KONUTTA ZİYARET
Bu arada Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'yi Bitlis Ahlat'ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret ettiği öğrenildi.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Nisan 2023'te Bahçeli'nin talimatı ile yapımına başlanan, mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un yaptığı konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.
Özel olarak bölgeden temin edilen Ahlat taşı kullanılarak, geleneksel kaba yonu taş işleme tekniği ile yapılan Devlet Bey Konağı'nın inşaatı 18 ay sürdü.
Bahçeli'nin Emir Bayındır'ın soyundan gelmesi dolayısıyla, konağın güney cephesinde, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem'in 1481'de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti'nin benzeri olan iki katlı yapı yer alıyor. Kümbetin alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor.
Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Recep Tayyip Erdoğan
- Devlet Bahçeli
- Terörsüz Türkiye
- Bitlis Ahlat