Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı konuşmasında "Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlü, daha caydırıcıdır, kapasitesi daha ileridedir. Gelecekte daha iyi olacağız. Güçlü Türkiye Güçlü Ordu şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:



"BU TOPRAKLARDAN EBEDİYYEN KAZINDILAR"

""26 Ağustos'ta vatanına, bayrağına, devletine, istiklal ve istikbaline sahip çıkarak, Büyük Taarruz harekatını başlatan o güçlü irade, 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutan Meydan Muharebesi ile zirvesine ulaşmıştır. İşgal ve istila orduları tek tek bozguna uğratılmış, Anadolu'ya göz diken emperyalist güçler makus kaderleriyle yeniden tanışmış, kirli ve sinsi senaryoların sefih figüranları bu topraklardan ebediyen kazınmıştır. 30 Ağustos'ta milletimiz, zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamış, bu hakikati tüm dünyaya gür bir seda ile ilan etmiştir. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin muhterem üyelerini, ordumuzun tüm neferlerini, tüm askerlerini minnetle yad ediyoruz. Kanlarıyla, canlarıyla, tam bin yıldır nazlı hilale gölge düşürmeyen, şehit ve gazilerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum.



"CAYDIRICILIĞIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR YAPACAKLAR"

Harp okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin sevinç ve heyecanına hep beraber iştirak ediyoruz. Sahip oldukları bilgi, yetenek ve kabiliyetlerle ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde caydırıcılığımıza çok önemli katkılar yapacaktır. Kalplerinde taşıdıkları vatan, millet, ezan ve devlet aşkıyla ecdadımızdan devraldıkları kutlu mirası yarınlara aktaracaklardır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri her türlü tehlikeden müberra ve muhafaza eylesin. Bu genç kardeşlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Teğmenlerimize modern, güçlü ve nitelikli eğitim vererek onları hayata ve mesleğe hazırlayan hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkür ediyorum.

Kara Harp Okulu'muzdan 928, Deniz Harp Okulu'muzdan 278, Hava Harp Okulu'muzdan 199 olmak üzere eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1405 teğmenimizin tamamını şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Harp Okullarımızda öğrenim gören 106 misafir öğrencimizi de aynı şekilde kutluyorum. Böylelikle 2016'dan bugüne Kara Harp Okulu'muz bünyesinde 754'ü misafir 15 bin 755, Deniz Harp Okulu'muzun çatısı altında 100'ü misafir 2 bin 167, Hava Harp Okulu'muzda ise 148'i misafir 1793 öğrencimizle birlikte Harp Okullarımızdaki toplam mezun sayımızı 19 bin 735'e çıkarıyoruz.