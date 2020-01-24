Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beykoz'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türk-Alman Üniversitesi, iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 10 Nisan 2010’da kurulan devlet üniversitesidir. Çift dilli eğitim veren üniversitemiz, ülkemizin saygın eğitim kurumlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türk-Alman Üniversitesi'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. (Merkel'le görüşme) İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız.

1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk-Alman Üniversitesi'nin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum. Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık. Uluslararası öğrenci sayımız, 15 binden 172 bine ulaştı. Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Türk-Alman Üniversitesinin başarısı, bu anlamda yeni ortak üniversitelerin kuruluş süreçlerinde örneklik teşkil edecektir.

LİBYA İÇİN SÜKUNET ÇAĞRISI

Almanya ile birlikte Libya'da krizi sonlandırmak için çalışıyoruz. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz. Son birkaç haftadır yaşadıklarımız Libya için bir turnusol olmuştur. Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. (Libya'da) DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin palazlanmasını istemiyorsak çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru ve geleceği için bu zor zamanlarında onların yanında olmayı sürdüreceğiz. 2 bin 400'den fazla kişinin ölümüne, 7 bin 500'den fazlasının yaralanmasına sebep olan bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimizdir. (Libya) Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz."



MERKEL: TÜRK-ALMAN ORTAKLIĞINI SİMGELEMEKTE

Merkel ise özetle şöyle konuştu:

''Türk-Alman bilim ilişkileri Türk-Alman Üniversitesi ile başlamamıştır uzun geçmişe dayanmaktadır. Bu geçmiş aynı zamanda Türkiye'nin cömert teşvikleri ile başlamıştır. Türkiye bugün de milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor. Bu çabalar bizim teşekkürümüzü ve takdirimizi hak ediyor. Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü teşvik eder ve geliştirir. Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bilimin eleştirel söylemek ihtiyacı var.

Bu kampüs öğrencilerin dünyaya açık olmalarını simgeliyor, Türklerle Almanların partnerliğini simgeliyor. Türk-Alman Üniversitesi ülkelerimiz arasındaki ilişki için büyük bir şans ve hazine. Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki işbirliğinin olağanüstü bir örneğidir, Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir.''