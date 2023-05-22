Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi'ne saldıran teröristi bulup gereğini yapmanız lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Büyük Rumeli Buluşması programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ABD'deki Türkevi'ni yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "Şimdi Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladılar. Yetmedi, ABD'de BM karşısındaki Türkevi'ne saldırdılar. Hani siz demokrattınız. Türkevi'ne saldırmak size ne kazandırır. Hadi bakalım hemen süratle teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Benzer durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız. Türkevi'nin camlarını levyeyle kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:



"Dosta güven aşılayan dik duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veren sevginiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Osmanlı'nın adalet sancağı altında huzurla yaşayanlar son çare olarak cumhuriyet topraklarına sığındı. Türkiye başı dara düşen her kardeşine esenlik yurdu oldu. Nice saldırıları göğüsleyerek Türkiye'yi bugünlere getirdik. Batı Trakya'dan, Balkanlar'dan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin göçmeni değil asli evladıdır. Sizlerin dedeleri, ataları ana yurtlarına geldiler. Birbirimize sarıldık, kucaklaştık. Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır.

"HEP ÜÇ MAYMUNU OYNADILAR"

Lafa gelince insan hakları adına mangalda kül bırakmayanlar Avrupa'nın göbeğinde kültür katliamına dur demediler. Rumeli'den yükselen feryatlara sağır kesildiler. En son Bosna savaşında olduğu gibi binlerce insanın kaltedilği soykırımları bile hiçbir şey yapmadan tribünden izlemeyi seçtiler. Bunlar katillere yolu açarak onlara yardımcı oldular. Müslüman'ın Türk'ün hakkı ve hayatı olunca hep üç maymunu oynadılar. Bugün de terör örgütlerine kol kanat gererek camilere saldırılmasına göz yumarak değişen hiçbir şey olmadığını ortaya koyuyorlar.