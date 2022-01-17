Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç şehrinde TOKİ tarafından depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''21 Eylül ve 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımına koştuk. Kardeşler, kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirler. Büyükelçiliğimiz AFAD'ımız TİKA'mız Sağlık ve Çevre bakanlıklarımız vasıtasıyla gereken yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk'a ulaştırdık. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük ispatıdır. Yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık.

YAKLAŞIK 42 MİLYON EUROYA MAL OLDU

2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık corona virüs salgınına rağmen aynı yılın aralık ayında inşaatlara başladık. Bugün toplam 522 konutu içeren, yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz. Konutların Arnavutluk'a ve ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

''DEPREM KONUTLARININ AÇILIŞIYLA TÜRKİYE-ARNAVUTLUK DOSTLUĞUNU TAÇLANDIRIYORUZ''

Şimdi altını çiziyorum kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil ihtiyaç duyulduğudunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. Bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu ilanihaye devam edecektir. Deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz."



522 KONUT İNŞA EDİLDİ



Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

Erdoğan, depremin hemen ardından depremzedeler için konutların inşası için talimat vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.



TOKİ tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 522 konut, ticari ünite ve otopark inşa edildi. Konutların temel atma töreni Aralık 2020'de düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene videokonferansla bağlanmıştı.