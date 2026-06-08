Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ı kabul etti
08.06.2026 16:36
DHA
Görüşme İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.