Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye gıptayla takip ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programına katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarın ardından açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, “Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca gençlerle yol yürüdüm. Siz gençlerimizin coşkusu, samimi desteği siyasi mücadelemizde en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Okuduğumuz bir şiirden dolayı cezaevine girerken bizi yolcu edenler arasında en çok gençler vardı. AK Parti'yi kurduğumuzda yanımızda hep gençler vardı. Nice hayali sizlerle gerçeğe dönüştürdük.” dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlarıyla şöyle:

“Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin gıpta ile takip ettiği büyük bir atılım gerçekleştiriyoruz. Hemen her alanda ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomik olarak ilerlemesinde siz gençlerimiz çok önemli bir paya sahip. Ülkemizin her kazanımında gençlerin alın teri var. Sporun farklı dallarında bayrağımızı göndere çektiren bu ülkenin gençleri, TeknoFest gençliği azmini ve heyecanını kırmayı amaçlayan türlü kampanyalara rağmen gürül gürül yatağında akıyor."



“Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşına artık kendini milletten üstün gören kimse üvey evlat muamelesi yapamaz”