Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz."

"Irak'ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz."

"Suriye'de Münbiç'i Amerikalılarla görüşerek, teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz. İdlip'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz."



"Bundan çeyrek asır önce, Türkiye'yi 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomik olarak çok derin krizlere sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğünde operasyonlara maruz kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz ve Allah'ın izniyle de yaşamayacağız."



"Biz zaferlerini masa başında değil er meydanında kazanmakla maruf bir milletiz. Bunun için de bugün her fırsatta sahada var olmamız, sahada güçlü olmamız, sahada başarmamız gerektiğini söylüyoruz. Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu da işte bu şekilde yıktık."

"İdlib'te yeni bir facia yaşanmaması için Rusya ve İran ile görüşmeler yürütüyoruz."

"Türkiye güçlendikçe saldırılar da artıyor. Biz kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

"Ülkemize kibirle yaklaşanlara karşı mücadele veriyoruz. Onların da tasfiye oldukları günleri inşallah göreceğiz."