Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güvendedir, emin ellerdedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında körfezdeki savaşla ilgili tedbirlerini aldıklarını dile getirip "Türkiye güvendedir, emin ellerdedir." dedi.

"Bu tedirgin edici manzara karşısında 86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken, milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

PETROL VE DOĞALGAZ FİYATINDA ARTIŞ

Erdoğan, mesajından savaşın ekonomik etkilerine de değindi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışların enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratmaması için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, "Emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, esnaf, tüccar, sanayicimizin geçici olmasını ümit ettiğimiz bu zor günleri en az sıkıntıyla geride bırakması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Erdoğan'ın gündeminde Terörsüz Türkiye süreci de vardı.

"Hedefimiz bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryoları da dikkate alarak başladığımız bu hayırlı işi kazasız, belasız menziline ulaştırmaktır." diyen Erdoğan, devletin ilgili birimleri en küçük bir güvenlik açığının oluşmaması ve sürecin sabote edilmemesi için vazifelerini hassasiyetle yerine getirdiğini açıkladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sürecin yasal boyutuna ilişkin mütalaalar Gazi Meclisimizin çatısı altında inanıyorum ki önümüzdeki dönemde sağduyu ile yapılacaktır. Örgütün tasfiyesine dönük adımlar da aynı şekilde vakit kaybetmeksizin atılacaktır."