Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı bayramlaşma programına video konferans yoluyla katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Kıbrıs için iki devletli çözüm mesajı verdi.

Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebinin egemen devlet statülerinin tanınması olduğunu söyleyen Erdoğan, "Artık Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadı" dedi.

Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti'nin geniş tanınırlığa ulaşması için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

'VARYANTLARIN PENÇESİNE DÜŞMEDİK'

Cumhurbaşkanı'nın salgınla mücadeleye ilişkin değerlendirmeleri de oldu. Kurban Bayramı'na hasta ve vefat sayılarını düşürerek girdiklerini belirten Erdoğan, "Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir" diye konuştu.



