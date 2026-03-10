Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu örnek bir ülkedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftar programına katıldı. Erdoğan iftarın ardından açıklamalarda bulundu.



"BURADAKİ GÖRÜNTÜ ÇOK ANLAMLI"



Erdoğan'ın açıklamaları satır başlarıyla şöyle:

"Savaşların, çatışmaların, ayrışmaların, acıların, zulümlerin insanlığın gündemini belirlediği gündemimizde, burada verilen birlik, beraberlik, dayanışma görüntüsünün çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları medeniyetlerin buluştuğu, farklı inançların kaynaştığı, aynı sokakta yer alan camilerin, kiliselerin, sinagogların birbirine yakıştığı bir coğrafyadır.



“BU TOPRAKLARIN HAFIZASINDA KARDEŞLİK VARDIR”



Bu toprakların mayasında birlikte yaşama kültürü vardır. Bu toprakların ruhunda karşılıklı saygı vardır. Bu toprakların hafızasında kardeşlik vardır. Mesele yaradılanı yaradandan ötürü sevebilmektir. Allah'ın yarattığı insanları kategorilere ayırmak, ırkçılık yapmak, mezhep ve meşrebine göre ötekileştirmek kimsenin haddi de hakkı da değildir.



Gerçekler ortadayken zaman zaman bazı uluslararası çevrelerin dini özgürlükler konusunda ülkemizi haksızca eleştirdiğini görüyoruz. Türkiye karşıtlığını siyasetlerinin merkezine yerleştirenlerin söylediklerinin bizim nazarımızda hiç bir kıymeti yoktur. Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, inançlarını özgürce yerine getirebildiği, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek bir ülkedir.



“BİR ARADA YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ TEHDİT EDİYOR”

Bugün dünya maalesef ayrımcılık, nefret söylemi, ötekileştirme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor. Türkiye olarak her türlü ayrımcılığa karşıyız. Bunun da mücadelesini içeride ve dışarıda veriyoruz.

Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DAEŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur.

İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür.

Bizim hedefimiz açıktır: Bu topraklarda yaşayan herkesin kendini eşit, özgür ve güvende hissettiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik, inşa edeceğiz."