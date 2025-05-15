Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hiçbir gücün karşısında diz çökmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın fesih açıklamasında, Lozan Barış anlaşmasını hedef alan ifadelerin ardından başlayan tartışmalara atıfta bulundu.

Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Türkiye her alanda ileri gidiyor. İhracatta 32 milyar dolardan 264 milyar dolara geldik. Yatırımcılarımızı dünya pazarına açtık. Demokrasimizi hedef alan birçok badireyi birlikte aştık.



Türkiye'nin otomobil TOGG hayata geçti. 'Arabayı burada üretemiyorlar' diyenlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen 10 binlerce TOGG ile birlikte verdik.



Savunnma sanayiinde özellikle insansız hava araçlarında küresel ölçekte ilk 3'teyiz. Bir dönem olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA, SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik.



Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken artık kapısı çalınan bir ülke olduk. Aynı başarıyı eğitim uçağımızı Hürjet'te de yakalamak istiyoruz. Dün İspanya ile Hürjet konusunda mutabakat imzaladık. Hürjet'in İspanya Hava Kuvvetleri'ne iletilmesi için çalışma yapacağız.



Dünyanın en büyük şantiyesine çevridiğimiz deprem bölgesinde inşaat 7/24 südüyor. Ülkenşz ekonomisine 104 milyar doların üzerinde maliyeti olan deprem felaketinin altından yüzakıyla kalkıyoruz. Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu tamamlayıp toplamda 453 bin konutun anahtarlarını vereceğiz. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Bunun için her zaman ileriye balkıyoruz.

"TÜRKİYE BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİ"



Terörsüz Türkiye hedefimize kazasız belasız ulaşmamızda sizlerin katkısı büyük öneme sahip. Türkiye 41 yıl boyunca bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. 41 yılda 50 bin insan öldü. Terörün varlığından terör örgütü kadar başkaları da şahsi rant elde etti. Özal döneminde cesur adımlar atıldı ama dışarıdan olduğu kadar içeriden de yapılan sabotajlarla bu girişim engellendi.



Terör örgütü kanlı eylemler yaparken, dönem dönem içeride muhalefet iktidarı yıpratmak için bu saldırıları acımasızca kullandı. Vatandaşlarımız terör tehdi altında yaşamaktan artık kurtuluyoruz diye sevinç halayları çekiyorlar. Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var.

"TÜRKİYE DİZ ÇÖKMEZ"



Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir.



Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Yapıcı eleştirilere, tekliflere sonuna kadar açığız, bundan memnuniyet duyarız. Ama 'Terörsüz Türkiye' çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız.



'Terörsüz Türkiye' girişimimizle ülkemizin huzurunun, refahının, kalkınmasının, ilerlemesinin önündeki bir engeli daha çekip alıyoruz. Terörsüz Türkiye, en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır."