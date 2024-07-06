Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Berlin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi. Daha sonra Berlin Olimpiyat Stadı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol tribününe gelişi sırasında taraftarları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Berlin'de

Cumhurbaşkanı ,, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e geldi.

Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Berlin'de - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'e geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STADA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşmayı izlemek için stada geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Berlin'de - 2

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TARAFTARLARA SELAM VERDİ

Protokol tribününe gelişi sırasında Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.

Erdoğan, ısınma hareketlerini tamamlayan ve soyunma odasına dönen milli futbolcuları da selamladı.

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