Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Berlin'de

Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'e geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STADA GELDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşmayı izlemek için stada geldi.