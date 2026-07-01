Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti

Türkiye Katolik Episkoposlar heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı ziyaret etti.

Beştepe 'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.