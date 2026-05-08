Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma sanayiinde ne zaman kabuğunu kırsa birileri devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , SAHA 2026 Savunma Fuarı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Fuara bu sene 1500'ü yerli, 263'ü yabancı olmak üzere 1763 firmanın katıldığını, 203 ürünün ilk kez görücüye çıktığını belirten Erdoğan, “Toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını ihracata yönelik mutabakatlar oluşturdu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya çıkan manzarayı "Türk savunma sanayi dünya ölçeğinde rağbet gören, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir.” diye yorumladı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

“Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bunun arkasında 10 yılların emeği, adanmış bir ruhla çalışan yüz bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar duraksamadan çalışacağız.”

"Burada isimlerini tek tek saymaya kalksak günler sürecek çalışmaları sizler zaten gördünüz. İnanç, irade, cesaret, gayret, adanmışlık ve vizyon bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğine tanıklık ettiniz. Aynı iftihar tablosuyla ihracat tarafında da karşılaşıyoruz. Göreve geldiğimizde savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardı. Türkiye savunma sanayinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeydi. Dışa bağımlılığımızı yıllar içerisinde azaltarak tersine çevirdik. "



"2025 yılında savunma ve havacılık iharacatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık. Nisan ayındaki rakamlar, geçen yıldaki ivmenin devam ettiğini gösteriyor. 962 milyon dolara yükseldi. 2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış oldu. İlk dört ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yani bundan 23 yıl önce senede 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye, bugün bu rakamı aşağı yukarı bir haftada gerçekleştiriyor."

“Bu başarı hikayesini yazmamız elbette öyle kolay olmadı. Görünür görünmez nice engellerle karşılaştık. Türkiye savunma sanayinde ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye giriyor. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Kimi zaman ‘Balıklar ürküyor’ gibi bahanelerle savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. ‘Balıklar ürküyor’ dediler, fuarımızı ziyaret etti. Herhalde balıkların ürkmediğini gördüler."



