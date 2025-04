Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sınırları zorlanacak bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:



"Antalya Diplomasi Forumu'ndaki Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar ülkemizin zulüm karşısındaki vicdanlı duruşunu sergilemesi açısından son derece önemliydi. İnsanlığın 5'ten büyük olduğunun altını bir kez daha çizdik.



Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce son bulması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.



Sürekli yeni krizlerin baş gösterdiği bir dönemde Türkiye olarak diplomasiyi, barışı öncelemeye devam edeceğiz. Muhalefet bırakın dünyayı okumayı, burunlarının dibini görmekten bile aciz.



Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutup başı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.



Türkiye sınırları zorlanacak, dostluğu veya düşmanlığı test edilecek bir ülke de değildir. Suriye'yi böldürmeyiz. Suriye'yi kim karıştırmak isterse karşısında Türkiye'yi bulur.



"ZİRAİ DONDA ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"



Son günlerde zirai don olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Ülkenin başına gelen her felaketi fırsata çevirmek isteyenler yine boş durumda. Millete korku salmak için her türlü oyuna başvurdular. Gıda arz güvenliğimizin tehlikede olduğundan yurt dışına bağımlı kalacağımıza kadar her şeyi söylediler.



Başta hububat olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerde yurt içi arzını tehlikeye sokacak bir risk bulunmuyor.



Üretimin devamını sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimiz için yaptıkları harcamaların hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmalara başladı. Bu zor günlerinde çiftçilerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum."



Ayrıntılar geliyor...