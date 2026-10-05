Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uzay kongresine ilk kez ev sahibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Antalya 'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı, buradaki konuşmasında tüm engellere rağmen mesafe almaya devam ettiklerini söyleyip Türkiye 'nin uzay yarışında da geri kalmasına asla müsaade etmediklerini ifade etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünyaya 111 ülkesinden ülkemize gelen siz değerli dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Türkiye uzay kongresine ilk kez ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın ülkelerimiz ve insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Haberleşmeden güvenliğe, ekonomiden ulaşıma, tarımdan afet yönetimine insanlığın kat ettiği mesafenin temelinde bilim ve teknoloji var.

Günümüzde uzayda daha yer edinmek, yeryüzünde insanlığın hayatını daha müreffeh hale getirmek anlamına geliyor.

Düşünürlerimiz, bilginlerimiz o dönemlerde astronomiye çok önemli eserler kazandırmıştır. Türk milleti gök biliminde de zengin birikime sahip. Alimlerimiz nice keşiflere imza attı.

Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen kısa sürede kayda değer mesafe aldık.

Bir taraftan sahip olduğumuz köklü mirasla gurur duyarken diğer taraftan bunu daha da zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedik. Türkiye kendi uydusunu üreten, tasarlayan ve uzayda test eden nadir ülkelerden biridir. Türksat 6A, Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, sanayi altyapısını, insan kaynağını ve uzay teknolojilerindeki özgüvenini de teyit etmiştir.

Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. 5 sene önce aya gitme hedefi koymuş, bunu milletimizle paylaşmıştık. Bugün bu hedefi somut bir programa dönüştürdük. Ay Araştırma Programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki ay uzay aramızın yüzde 80 yerlilik oranı olması bizim için gurur kaynağıdır.

“TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ İNSAN KAYNAĞIDIR”

Türkiye'nin uzay alanındaki en büyük gücü geliştirdiği teknolojiler değil, en büyük gücümüz insan kaynağıdır. Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız.

“UZAYI SİLAHLANMA ALANI YARIŞINA ÇEVİRMEK YANLIŞTIR”

Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışında araç haline getirmek yanlış ve tehlikelidir."