Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet gerilimden besleniyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Törende; CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'ye katıldı.

"AK PARTİ'YE HOŞ GELDİNİZ DİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eser ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'ye olan teveccüh her geçen gün katlanarak artıyor. Hizmet etmek isteyen hemen herkes bu çatı altında çalışmayı arzu ediyor. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine katılacak arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah tam dayanışma içinde olup halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Ülkesi ve milleti için hizmet etmek isteyenleri partimize katmaya devam edeceğiz." dedi.

VENEZUELA 'YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konuşmasının başında 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük deprem le sarsılan Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerini ileten ve başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu zor günlerinde Türkiye 'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum." dedi.

“BİZ AYNI ZAMANDA BİR DAVA HAREKETİYİZ”

AK Parti'nin sadece siyasi bir parti olmadığını belirten Erdoğan "Biz aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. 11 milyon 500 bini aşan üye sayımızla sadece Türkiye'de değil dünyada da en yaygın siyasi hareketlerden biriyiz." diye konuştu.

“ŞOV PEŞİNDE KOŞAN YAKLAŞIMI TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

"Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir." diyen Erdoğan "Bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. İcraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bizim tasvip etmemiz mümkün değildir. Meselemiz gönülleri fethetmektir. Siyaset tepeden bakma yeri değildir." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADAKİ YANKI ODALARINA HAPSOLMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğer sosyal medya rüzgarı ile seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da Cumhurbaşkanlığı'nda da başkaları olurdu. Sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmayacağız. Biz efendilik taslamaya değil millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik." diye konuştu.

"MUHALEFET GERİLİMDEN BESLENİYOR"

Muhalefetin gerilimden beslendiğini ve gereksiz polemiklerden uzak durdurduklarını belirten Erdoğan şunları söyledi:

“Gerilimden kamplaşmadan kaçınmamız insanların hak ve hukukuna kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez. Artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz.

“28 ŞUBAT DÖNEMİNİN ÖZLEMİ İLE HAREKET EDEN BASKICI ZİHNİYETİN TEKRAR CANLANDIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir inanç özgürlüğü anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Kimse bir başkasına bir dayatmada bulunamaz. Eski imtiyazlarını, nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler bir daha asla geri dönmeyecektir. Bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını tahkir ettiği günler artık geride kaldı."