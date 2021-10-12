Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü taşıyamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

"Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur" diyen Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldıramayacağının altını çizdi.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



-Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopotilik hakikat ile karşı karşıyayız. Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir.

-Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz.



-Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor.

-Kabil Havalimanı'nda terör saldırısında ve Kabil'de yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir.



-Afganistan'daki gelişmeler göç riskini artırıyor. 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz.

-Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.

-G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.