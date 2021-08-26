Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir şahlanış içinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı törenlerinde konuştu.

Malazgirt için Türk Anadolu tarihinin sıfır noktası tanımı yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türk tarihinin Malazgirt'ten önce ve sonra diye tasnif edildiği nokta burasıdır'' dedi.

''Hayali olmayanın hedefi, hedefi olmayanın yolu olmaz'' diyen Cumhurbaşkanı, ''Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi de istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde artık zirveye çıkmış olacağız'' şeklinde konuştu.

''TARİHİMİZDE KOLAY KAZANILMIŞ ZAFER YOK''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir. İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız. Bizim tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt için Anadolu tarihimizin sıfır noktası tanımı yapılır. Türk tarihinin Malazgirt'ten önce ve sonra diye tasnif edildiği nokta burasıdır. Dünyada bu kadar geniş bir alanda anıtlarıyla şehitlikleriyle camileriyle nice tarihi eserleriyle iz bırakmış bir başka millet yoktur.

''ARTIK ZİRVEYE ÇIKMIŞ OLACAĞIZ''



Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi de istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde artık zirveye çıkmış olacağız. Hayali olmayanın hedefi, hedefi olmayanın yolu olmaz.''

