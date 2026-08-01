Üç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programına katıldı.

İSTANBUL'UN ÜÇ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında, farklı ilçelerden belediye başkanları ve meclis üyelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takıldı. Haliç Kongre merkezinde düzenlenen programda Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar ve Osman Bilgin’e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.



Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in yanı sıra Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray, Fevzi Varlı, İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık ile Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yamak da AK Parti’ye katılan isimler arasında yer aldı.



Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun ile Şile Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır da programa katılarak AK Parti rozeti taktı.

31 Mart 2024'te Eren Ali Bingöl 84 bin 94, Orhan Çerkez 82 bin 974 oyla belediye başkanlığına seçilmişlerdi.

Şile'de Özgür Kabadayı, oyların 16 bin 32'sini alarak göreve gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dönük davada tutuklandığı için yerine belediye meclisindeki seçimle Sacit Terzi getirilmişti.

“TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİSİYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Üye sayımızı artıracak, güçlenerek yola devam ediyoruz. Sokak sokak çalışarak Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz. AK Parti Türk siyasetinin cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı.

Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu en çok üye yapan ilçeler oldu. Durmak yok yola devam. Başarıların katlanarak devam etmesini ümit ediyorum.

“AK PARTİ BİR TÜRKİYE KİTABIDIR”

Sadece üye sayısı bakımından değiş toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' diyoruz. Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine bir yer var diyoruz. AK Parti sonuna kadar herkese açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen herkese yer var.

Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi, yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.

AK PARTİ 25 YAŞINDA

14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Şanla, şerefle, hizmetle geçirdiğimiz 25 yıla baktığımızda AK Parti yılda yıla büyüyen, güçlenen Türk siyasetinde parlayan bir partidir. AK Parti devrimci bir partidir. Ahlaki ve psikolojik üstünlükle işte buradadır. Belediye başkanlarımıza ve Meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

MUHALAEFE TEPKİ

Bizim gündemimizde Körfez ile Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi var. Onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreci var. Onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ancak muhalefetin umurunda değil. Gündemlerinde Türkiye yok.



İSTANBUL'UN DEPREME HAZIRLANMASI



Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, sosyal konutlarımızla da İstanbul’un yapı stokunu yeniliyoruz.

İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte bir milli güvenlik sorunudur. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu daireler yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.



Millet, ülke, dünya değişirken AK Parti ve Cumhur ittifakı kendisini sürekli yenilerken muhalefet yerinde sayması hatta geriye gitmesi ülkemize yakışır bir durum değildir. Hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiç bir hayrı dokunmaz. Sırtını Türkiye ile hesabı olan güç odaklarına dayayan bir muhalefette Türk demokrasisine fayda getirmez. Muhalefet partilerinin de artık Türkiye standartlarına çıkmasının vakti gelmiştir.



Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



Bu sorunun çözülmesi için toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi inancındayız. Cumhur İttifakı olarak çözümden yana olduğumuzu çok net gösterdik. Yasal düzenlemenin gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle sürecin ivme kazanmasını umuyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Onlara fırsat vermeyeceğiz.