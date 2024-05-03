Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE'DE SİYASETİN YUMUŞAMA SÜRECİNİ BAŞLATALIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım." dedi.



ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Özgür Bey CHP'de genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız.

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI



Netanyahu acımasız. Atmamız gereken adımları attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."