Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde 1,5 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmeyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımın atılmasıyla Türkiye'de siyasetin yumuşama dönemine girdiğini belirterek "İktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel görüşmesi sona erdi

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"TÜRKİYE'DE SİYASETİN YUMUŞAMA SÜRECİNİ BAŞLATALIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. 'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Özgür Bey CHP'de genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız.

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI

Netanyahu acımasız. Atmamız gereken adımları attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."

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