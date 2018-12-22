Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
"Biz TÜGVA'dan Asım'ın nesli kıratında nesiller yetiştirmesini bekliyoruz."
"Coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes, dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor."
"Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere (gençlere) emanet ediyorum."
"Sizler bu milletin ve Türkiye'nin geleceğisiniz."