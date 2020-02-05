Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin çıkarı neyse onu yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde halka hitap etti.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Delice'ye şükran borcumuzu ödemek için geldik. Az önce çok önemli bir mühimmat fabrikası diyeceğim, onun ayıklama tesislerinin açılışını yaptık. Delice 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde yüzde 85,5'la AK Parti dedi. Delice bir kez daha bu sefer çok güçlü bir şekilde AK Parti'nin hizmet siyasetine sahip çıktı. 83 milyonun tamamına da örnek oldu. Buralarda millet bahçeleri ve kütüphaneleriyle farklı adımlar atacağız. Gençlerimiz vaktini kitap okuyarak ders çalışarak geçirecek.

Bizim siyasetimizde milleti hakir görmek yok. Biz efendilik yapmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Hakkın ve halkın rızasının üzerinde bir paye taşımıyoruz. 83 milyonun her bir ferdini kucaklıyoruz. Çığdan yeni bir haber geldi. Çığ altında kalanların sayısı 33 oldu. Çığ, heyelan bütün bunlar tehditler. Çığ altında kalarak ebediyete intikal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz.

Türkiye'nin Suriye'de Libya'da ne işi var diye soranlar bu milletin tarihini kültürünü bilmeyen gafillerdir. Aynı çevreler binlerce kilometre öteden gelip Suriye'yi kan gölüne çevirenleri sorgulamıyor. Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımlara karşı çıkanlar, Yunanistan, Rum Kesimi, İsrail'in gasp politikalarına tek kelime etmiyor. Bu güruhu asla dikkate almadık, almıyoruz.Türkiye'nin çıkarları neyse onu yapmakta kararlıyız. Ülkemizin güvenliği ve bekası için sahada ve masada olmaya devame deceğiz.

Biz küçük hesapların değil asırlık planların peşindeyiz. Biz evlatlarımıza daha müreffeh daha güçlü daha itibarlı sözü dinlenen bir ülke bırakma derdindeyiz. Tarihi nitelikte reformlar kazandırdık. Oy versin vermesin doğu batı demeden 922 ilçemizin tamamına hizmet götürdük. İstanbul'a Ankara'ya hizmet ederken, Kırıkkaleli, Çorum'u Kırşehir'i ihmal etmedik.

Doğalgazla ilgili konuyu konuştuk. Yılsonuna kadar burada doğalgaz olayını çözmüş olacağız.