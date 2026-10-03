Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceği emin ellerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılıyor. Erdoğan, Şanlıurfa'daki etkinlik alanında bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Soma'daki maden ocağında yaşanan kazada ihmali olan kim varsa hesabını verecektir.

- Türkiye 'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri, TEKNOFEST Güneydoğu'da gerçeği dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

“TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ EMİN ELLERDE”

- Bu muazzam atmosfer, buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor; Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu ülkenin gözbebeğidir.

"BU GÜZELLİĞİ GÖRDÜM VE İFTİHAR ETTİM"

- Selçuk Bey, 'Bu programı nerede yapalım' dediğinde, ben de kendisine 'Buraya Şanlıurfa yakışır.' dedim. Şanlıurfa'da bu programı bu kadar coşkulu, bu kadar katılımı yüksek şekilde oluşması, şu anda ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm ve iftihar etti. Unutmayın, burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Tıpta, fizik ve felsefede binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir.

“ŞANLIURFA'YA YAKIŞIR”

- Damada dedim ki; 'Şanlıurfa'ya yakışır.' İstedik ki; gençlerimiz köklerini unutmasın, Türkiye'nin istikbalini bu şuur inşa etsin. İstedik ki dünyanın farklı ülkelerinden TEKNOFEST'e katılan gençler Türkiye'nin derinliğini daha yakından görsün tanısın. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve 97 ülkeden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu; 1 milyona yaklaştı.