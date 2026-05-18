Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ihracatı güçlü ivmesini korudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Karşımıza çıkan başarı tablosu her geçen gün biraz daha büyüyor, daha belirgin hale geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten 3. oda sistemidir. İhracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz. Tarımda lisanslı depolama sistemine geçmemize ve gıda arz güvenliğine sizler öncülük ettiniz.

"TOGG BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE YOLLARI SÜSLÜYOR"



Biz Türkiye'de on yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri önümüze takoz koydu. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şeamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık, bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. 'Onlar araba üretmekten ne anlar' diyenlere gereken cevabı verdik. TOGG birçok Avrupa ülkesinde yolları süslüyor.

Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık. Ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk. Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara ulaştırdık. Kişi başı gelir 18 bin dolar oldu.

"NİSAN İHRACAT ARTIŞI SON 53 YILIN EN YÜKSEĞİ"

Nisan ayında kaydedilen 4,6 milyar dolarlık artış son 53 yılın en yüksek ihracat artışı oldu. Türkiye'nin ihracatı güçlü ivmesini korudu, 166 ülkede ihracatımız artış gösterdi.

İş gücüne katılma oranımız yüzde 52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor. Elbette her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi grafikten ibaret değil. Göstergelerin sağlanmasını çarşı pazarla yaptık. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.

“FIRSATÇI FİYAT ARTIŞI VAR”

"Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Bazı ürünlerde orantısız artış var. Bu piyasa ile açıklanamaz. Birileri fahiş fiyatlarla vatandaşımızın kazancına el uzatıyor. Fırsatçı fiyat artışı var. Fırsatçılara dönük eylemimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."