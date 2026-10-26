Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye operasyon çekilemez

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başkanlık ettiği toplantı 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Erdoğan, Türkiye 'nin sulh-u sükunun hakim olduğu bir ülke olduğunu belirterek operasyon çekilmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.



Türkiye'nin 86 milyonun birlik ve dirlik içinde kardeşçe yaşadığı, bölgesinin huzur adası olan bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, "Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir" dedi.

“EMEKLİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME SENE SONUNA KADAR HAYATA GEÇİRİLECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 yılı bütçesi ve ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Ekonomiyi dış şoklara daha dayanıklı hale getireceklerini vurgulayan Erdoğan, emeklilerle ilgili yasal düzenlemenin de sene sonuna kadar hayata geçirileceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Dünyanın gidişatı, ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye için önümüzdeki dönemde daha önemli hale geleceğini gösteriyor. Türkiye olarak yayılmacı emellerle coğrafyamızdaki ateşe benzin dökenlerin karşısında tüm imkanlarımızla bu ateşi söndürmek, acıları dindirmek, akan kanı durdurmak için samimiyetle mücadele ediyoruz.



Türkiye'nin etki alanı genişleniyor. Hemen her ülke ile dostane ilişkileri geliştiriyoruz. Kanada ile üç anlaşma imzaladık. kanada ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık ile adeta taçlandırdık.

Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz.

LİBYA MUTABAKATI



Libya mutabakatı büyük bir adımdır. Libya ile deniz yetki anlaşmasının onaylanması, Türkiye ve Libya'nın haklarını garanti altına alıyor. En zor zamanlarında kardeş Libya halkının yanında dimdik durduk, kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz.

Biz huzura, refaha, güvenliğe giden yolun birlik ve beraberlikten geçtiğine inanıyoruz. Coğrafyamızın tamamında ihtilafları azaltmanın, ittifakları büyütmenin samimi çabası içindeyiz. Libya ile mutabakatın onaylanması sonrası AB başta olmak üzere tepkilerin meşru gerekçesi yoktur. Bizim Doğu Akdeniz'deki politikamız çok nettir. Biz Doğu Akdeniz'de tabiri caizse birilerine gol atmanın peşinde değiliz. Sadece deniz yetki alanı hak ve menfaatlerimizi korumanın derdindeyiz. Tek pusulamız Türkiye'nin çıkarları. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamaya çalışanlara, ülkemiz ile Libya'nın ortak iradesine saygı gösterilmesini beklediğimizi tekrar hatırlatıyorum.

Mutabakat dolayısıyla bizi kıyasıya eleştiren, 'Libya'da ne işimiz var' diyen siyasetçilerin bugün hakkımızı teslim eder noktaya gelmelerini Türk dış politikası, Türk siyasetinin geleceği adına kıymetli buluyorum.

“TÜRKİYE SOKAKTA BULUNMAMIŞTIR”

Türkiye, her karışında sulh-u sükunun hakim olduğu bir ülkedir. Türkiye, 86 milyonun birlik ve dirlik içinde kardeşçe yaşadığı, bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir. Bizim ne basın özgürlüğü ile ne de eleştirel seslerle sorunumuz vardır. Türkiye medya çeşitliliği alanında ilk sıralarda yer alıyor.



Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir. Türkiye, alengirli işlerle kendisine operasyon çekilmesine izin vermez. Hepimizin önceliği Türkiye olmalıdır. Güven ortamını bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

“EKONOMİMİZİ DIŞ ŞOKLARA DAHA DAYANIKLI HALE GETİRECEĞİZ”

Toplumsal refahı ve sosyal adaleti merkeze alarak hazırladığımız 2027 yılı bütçesiyle ülkemizin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini artıracak, ekonomimizi dış şoklara daha dayanıklı hale getireceğiz.



2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Yasal düzenlemeyi hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz

Bölgemizde yeni gerilim ve çatışma alanları görmek istemiyoruz. Başkalarının da çıkardığı çatışmaların bedelini de ödemek istemiyoruz"