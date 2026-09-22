Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York 'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan Türkiye ABD 100 Yıllık Dostluk resepsiyonunda konuştu.



Erdoğan, “Değerli dostum Trump'la dostluğumuzun katkısıyla önemli ilerlemeler kaydettik ve kaydediyoruz. Kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi teyit etmiş, pekiştirmiştir.” dedi.



“TİCARET HACMİMİZ İKİYE KATLANDI”



Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmien ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, “Bölgemizde dünyada karşı karşıya olduğumuz savaşlar ve çatışmalar Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmamızı gerektiriyor. Önümüzdeki dönemde de bunu sürdürmekte kararlıyız. Bugün ticaret alanında ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ilerleten unsurların başında geliyor. Ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. Bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. 100 milyar dolar hedefini gerçekçi buluyorum.” diye konuştu.

“TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN KAZANIR”



Türkiye ekonomisinin güçlü ve şoklara karşı dirençli bir ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara çağrıda bulundu.



Erdoğan, “Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Amerika ile nükleer ve LNG dahil, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlardaki işbirliğimizi ileri taşımaya hazırız. İki müttefik arasında hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Türkiye savunma sanayiinde sadece bölgesinde değil dünya ölçeğinde bir aktör haline gelmiştir. Firmalarımız ABD'de yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum.” dedi.