Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi büyütmek için adım adım ilerleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

3 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Bitlis organize sanayi bölgesinde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan iş yerlerimizin açılışını yapıyoruz. Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan ilgisi artıyor. Toplam yatırım miktarı 4.5 milyar lirayı geçen 12 üretim tesisini de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarda 3600 kardeşimiz iş imkanına sahip olacak.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEK İÇİN ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ"

Türkiye'yi yatırım istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütmek için adım adım ilerleyeceğiz. Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak illerimiz arasında da ayrım yapmıyoruz. İstanbul'a, Ankara'ya hizmet götürürken, Muş'u Bitlis'i ihmal etmiyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis'e 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 2900 kişi kapasiteli yurt tesisi açtık.

Milyarlarca liralık tesisler samimi çabaların birer meyvesidir. Bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir.

YEREL SEÇİMLER

Önümüzde yerel seçimler var, Bitlis'in 2019'da olduğu gibi geleceğine sahip çıkacağına inanıyorum.