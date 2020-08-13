Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi ileriye taşıyacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına katıldı.



Erdoğan programda bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye'yi demokrasiden sağlığa her alanda ileriye taşıyacağız. 19 yıldır heyecanımızdan bir şey kaybetmeden aziz milletimize hizmet etmeye çalıştık. 19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.

Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.

Bugün sayın Merkel ve sayın Michel ile birer görüşmem olacak.

Abideleşen mücadeleleriyle ülkemizi FETÖ'Ye teslim etmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 86 senelik uzun bir teassürün ardından Ayasofya'yı cuma namazı ile ibadete açtık.

Bu zor günlerinde Lübnanlı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu gösterdik. Lübnan'da bizim derdimiz insanlığımızın, kardeşliğimizin, inancımızın gereğini yerine getirmektir.

Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini gözetmeye yönelik adımları adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür.

Tüm bunlar Türkiye'yi denizden çevrelemeye yönelik hareketlerdir. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Yunanistan'ı Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum.

Bu dönemde eğlenceye ara verelim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Buna riayet edelim.