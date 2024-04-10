Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na yönelik ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Görüşmede iki lider karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

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