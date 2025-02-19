Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD'ın açıklamaları haddini aştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

"TÜRKİYE'DE BİR TÜRLÜ KAPANMAYAN MUHALEFET AÇIĞI VARDIR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Milletin verdiği yetkiyi hizmet için değil köstek olmak için kullanıyorlar. İnsanımız hizmet bekliyormuş ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş bunların hiçbiri muhalefetin umurunda bile değil. Ne dünyadan haberleri var ne de ülkenin meselelerini dert ediyorlar. Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden günde daha da büyüğüdünü görüyoruz. Düşmanca eylemleriyle Türkiye'ye vakit kaybettirdiler. Gezi vandallığından darbe girişimlerine kadar demokrasimizi hedef alan tüm saldırıların hamiliğini üstlendiler.

"SAYIN ÖZEL OTURDUĞU KOLTUĞUN HAKKINI VEREMEDİ"

Biz kelle koltukta FETÖ ile mücadele ederken bunlar örgütün şirketlerinin önünde nöbet tutuyordu. CHP'de gelen gideni aratma geleneği Sayın Özel ile de bozulmadı. Sayın Özel söylemleriyle oturduğu koltuğun hakkını veremedi. CHP liderinin siyasi ciddiyetten yoksun trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına üzülüyoruz.

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E: MOTOR SU KAYNATTI, DEVRELER YANDI

Sayın Özel son üç haftadır marjinal sol örgütlerin sloganını meşrulaştırmak için kendini paraladı. Şahsımıza yönelik edepsizce hakaretlere kadar her türlü hüneri sergiledi. Sonuçta ne oldu? Motor su kaynattı, hafıza error verdi, devreler yandı. Bize şiir bilmez derken asıl cahilin şiir bilmezin kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Merhum Ziya Gökalp'in şiirini okuyup caka satmak istersen şiir katliamına imza attı. Sayın Özel'e şiir konusunda kendini geliştirmesi için bazı tiyolar verebiliriz. Sayın Özel'in kendini süratla toparlamasını temenni ediyoruz.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşmasından duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyorum.

CHP KURULTAYINA "ŞAİBE" SORUŞTURMASI

Biz şeffaflığın dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde tebelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Konu yargıda, bizi dahil etmeye kalkmasınlar. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Çünkü bizim, onların hançer siyasetiyle oyalanacak ne vaktimiz var ne sabrımız var. Temennimiz, ortaya dökülen pisliklerin ana muhalefette bir arınmaya ve temizlenmeye vesile olmasıdır. Para kulelerinin temsil ettiği mülevves anlayışın önce ana muhalefetten sonra da siyaset kurumundan sökülüp atılması şart.

MALEZYA, ENDONEZYA VE PAKİSTAN ZİYARETLERİ

Türkiye dış politikada kalıpları yıkmaya, ezberleri bozmaya, tarihi mirasıyla uyumlu yepyeni bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor.

"LOKUM YERİNE TOGG HEDİYE ETMEMİZİN MUHALEFETİ RAHATSIZ ETTİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Ziyaretlerimizde muhataplarımıza Togg'u hediye ettik. Lokum yerine Togg hediye etmemizin muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz. Ufku şahsi çıkarlarının ötesine geçemeyenler bizi anlayamaz. Şarap tatmak veya parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim 360 derecelik dış politika vizyonumuzu anlamalarını zaten beklemiyorduk."

TRUMP'IN GAZZE PLANINA TEPKİ

Bugün de gerek Gazze'de gerekse başka yerlerde, mazlum ve mağdurların yanında, eğilmeden bükülmeden dimdik ayaktayız. Gazze için insani olmayan planlara göz yumamayız.

"TÜSİAD'IN AÇIKLAMALARI HADDİNİ AŞTI"

TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce demokrasilerde hiç kimse eleştiren azade değildir. Tutarlı yapıcı olması halinde eleştirilere kulağımızı tıkamadık tıkamayız. Demokrasimizin standardını yükselten yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Kuklalarla işimiz olmaz. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında, emre amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarıdikkate almıyoruz. TÜSİAD zihniyeti devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı.

"BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her türlü konu hukukun, hakimlerin yetki alanındadır."