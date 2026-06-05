Cumhurbaşkanı Erdoğan üç katılım bankasının birleşeceğini açıkladı: Sektör ivme kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , üç katılım bankasının güçlerini birleştireceğini açıkladı.

İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım finansın tüm dünya için daha adil olduğunu söyledi.

"İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katlım finans, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir." diyen Erdoğan, bankacılıkta önemli bir birleşmenin haberini verdi.

ÜÇ KATILIM BANKASI BİRLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat, Vakıf ve Halk katılım bankalarının birleşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, bu birleşmenin sektöre farklı bir ivme kazandıracağını da ifade etti.

Erdoğan açıklamasında Emlak Katılım'ın ise önümüzdeki günlerde halka arzının gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için faydalı neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması için zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak görüyorum.

"GÜVEN İKLİMİ TAHRİP EDİLİYOR"

- İslam alemi olarak pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi devam ediyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkeleri değil tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven iklimi, savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle giderek daha da fazla tahrip ediliyor.

“AMELİYAT GEREKTİREN RAHATSIZLIKLARI PANSUMANLA TEDAVİ EDEMEZSİNİZ”

- Ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, sarsıntıların her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Endişe verici bir rakamı paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından yayınlanan rapor küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Şunu açık ve net ifade etmek durumundayım; ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız.

“FAİZİN OLDUĞU YERDE BEREKET OLMAZ”

- Biliyorsunuz bizde 'bereket' diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan hocamızın tarifiyle helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın, haram bulaşan iki liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.

“KATILIM FİNANS TÜM DÜNYA İÇİN DAHA ADİLDİR”

- İslam iktisadı adalet, ahlak, erdem, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katlım finans tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir. Bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finansı, yeni bir küresel finans mimarının inşasına katkı sağlayabilecek güçlü bir yapı olarak görüyorum.

"EMLAK KATILIM'I HALKA ARZ ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

- Katılım finans sitemine güç katacak iki haberi paylaşmak isterim. Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarında biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile Emlak Katılım'a çevirmiş böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Emak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz.

ÜÇ KATILIM BANKASI BİRLEŞİYOR

- Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacak. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirilmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacak.