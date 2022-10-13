Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna krizinin etkilerini yakından hissediyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'ne katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'ne katıldı.



Zirve'nin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'na gelen Erdoğan, karşılama töreninin ardından çektirilen aile fotoğrafında yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle Zirve'nin genel oturumuna geçti. Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Kurucularından olduğumuz konferansın genişletilmesine başından beri destek verdik. Dönem başkanlığımız sırasında da aynı şekilde devam ettik. İnsanlık olarak güç dengelerinin değiştiği, ekonomiden gıda güvenliğine pek çok alanda ciddi imkanlarla karşılaştığımız dönemden geçiyoruz.

''SORUNLAR DA ÇÖZÜMLER DE ORTAK''



Türkiye olarak uzun süredir dünya beşten büyüktür diyerek bu duruma dikkat çekiyoruz. Dünyanın neresinde olursak olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın süreci bu gerçeği hepimize tekrar hatırlatmıştır.



Terör örgütlerine yardım eden, propaganda, finansman, eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor. Sorunlarımız nasıl ortaksa, çözümleri de ortak akılla bulmalıyız.

Mutlu azınlıkların devamlılığını düşünen yapı değişmeli. Aynı kaderi paylaşıyoruz"

''AFGANİSTAN KENDİ KADERİNE TERK EDİLMEMELİ''

Afganistan'ı kendi kaderine terk etmemeli, uluslararası açıdan destek vermeye devam etmeliyiz.

Toplam 5,6 milyar dolarlık insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.

Ukrayna'daki krizin bölgesel ve küresel ölçüdeki etkilerini hepimiz hissediyoruz. Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durdurulmasını sağlamaktır''