Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan görüşmede, İran’daki çatışma sürecinin Ukrayna’daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna’nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye’nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.



ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA



Ukrayna Devlet Başkanı Zelesnki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu duyurdu.

Zelenski, “Türkiye, sonraki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu iletti” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'nın Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne hava savunma uzmanları gönderdiğini de sözlerine ekledi.



