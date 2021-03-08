Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize uluslararası sermaye girişleri arttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Boğaziçi Zirvesi'ne videokonferans yoluyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık. Son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz. Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır. Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk''