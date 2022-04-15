Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleriyle iftar programına katıldı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen programa, hayatını kaybeden Şule Çetin, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgürcan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban, Hayriye Aylin Alkutay’ın yakınlarının katıldı.

İftar programı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Cehaleti sadece okuma-yazma bilmeme olarak düşünmeyin. Batı ülkeleri kadına şiddette ilk sıralarda yer alıyor.

Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız.

Bugüne kadar hazırladığımız 4 ayrı kadına şiddetle mücadele eylem planını harfiyen uygulamaya çalıştık.

Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir.