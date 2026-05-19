Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, von der Leyen ile görüşmede Türkiye ’nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz’ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgemizde çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini, İsrail’e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti.

Erdoğan görüşmede bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa’nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye’nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda iş birliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti.

LEYEN: TÜRKİYE KİLİT ÖNEME SAHİP BİR ORTAKTIR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de görüşmenin ardından "Türkiye, çalkantılı bir bölgede kilit öneme sahip bir ortaktır. Ticaret yollarının açık tutulması, enerji akışının sağlanması ve tedarik zincirlerinin istikrarlı kalması gibi konularda çıkarlarımız örtüşmektedir. Bu öncelikler konusunda yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz." dedi.

AB’nin İran krizinde gerginliğin azaltılması ve diplomatik çözüme yönelik Türkiye’nin çabalarını takdir ettiğini aktaran Leyen, "Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesini de görüştük. AB-Türkiye ilişkilerinin önemini vurguladık. AB, BM öncülüğündeki süreci her aşamada desteklemeye hazırdır" dedi.