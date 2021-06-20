Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaka sayısında çift haneye inmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarınki Kabine Toplantısı öncesi mesajlar verdi.



AK Parti'nin Babalar Günü etkinliğinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan salgınla mücadeleyle ilgili şunları söyledi:



"Şu anda corona virüste ciddi manada oran düştü ama bu oranı bizim çok daha düşürmemiz lazım. Vaka sayısı günde 5 bin civarında biz bunu fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında bunu da tabi arzu etmiyoruz. Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim hem de vefatlarda tek hanelere inmiş olalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gençlerin katıldığı etkinlikte soruları yanıtladı.

"HIZLI AŞILAMA YÜRÜTÜYORUZ"

Hızlı bir aşılama yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir" dedi.

"YERLİ AŞI EYLÜL-EKİMDE"

Cumhurbaşkanı, yerli aşıyı eylül-ekim gibi üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Aşı karşıtı olanlara nasıl bir çağrıda bulunursunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bilimi inkar etmek mümkün değil. Bütün mesele bu bilimi, ilimi aynı zamanda irfanla bütünleştirmektir. Onunla zaten bütünleştirdiğimiz anda birçok sıkıntıyı da ortadan kaldırmış olacağız. Şu anda zaman zaman bilim insanlarımız da bu tür açıklamaları yapıyorlar. Ben inanıyorum ki yerli milli üretimimizi yaptığımız anda, halkımızın bu noktadaki güveni daha da artacaktır" diye konuştu.

"ÜÇ AŞI OLDUM, NETİCELER OLUMLU"

Aşılamayla ilgili gelişmelerin olumlu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ben Cumhurbaşkanı olarak ilk anda aşımı oldum. Birinci, ikinci dozu oldum daha sonra bir de antikor için oldum. Alınan neticeler de olumlu istikamette gelişti" diye konuştu.

Buluşmada gençlerin "Yoğun iş temponuzda çocuklarınızla, torunlarınızla haberleşiyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, cep telefonunu aktif olarak kullandığını, aile fertleriyle mesaj yoluyla da haberleştiğini belirtti.

Erdoğan, telefonunda çeşitli mesaj gruplarının bulunduğunu ancak Whatsapp ile arasının olmadığını dile getirerek, bunları kullanmaya zamanının olmadığını kaydetti.



"Bizim neslimiz için hala en güzel iletişim yolu yüz yüze görüşme" diyen Erdoğan, en azından sesli konuşma yöntemini seçtiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün vatandaşları yabancı uygulamalar yerine yerli mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya davet etti.

