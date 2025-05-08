Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıflar, gençlerin yuva kurmasına destek olmalı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakıflar, gençlerin yuva kurmasına destek olmalı" çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Vakıfları, gençlerin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.
"101 VAKIF ESERİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.
"EVLİLİĞİN ZORLAŞTIRILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"
Mehir vakfımız 81 ilimizde 20 bini aşkın gencimize düğün ve çeyiz desteği verdi.
2025 Aile Yılı'nda aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteğimizi artırdık. Doğum yardımı ödemesinde ciddi oranda artışa gittik.
Dijital medya etkisi ile toplumdaki yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz.
Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor.
Vakıfları, gençlerin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyoruz."
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