Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıflar, gençlerin yuva kurmasına destek olmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Vakıfları, gençlerin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

"101 VAKIF ESERİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.